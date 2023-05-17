В Сеченовке запустят образовательный курс по работе с лабораторными животными

Программа для бакалавров, магистров и специалистов рассчитана на 144 часа, для студентов - на 30 часов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Набор слушателей на обучающий курс по работе с лабораторными животными начнется летом в Сеченовском университете. Он рассчитан, в частности, на фармацевтов и ветеринаров, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

"В экспериментальном центре регенеративных, клеточных и фотонных технологий в ветеринарии научно-технологического парка биомедицины открывают набор на образовательную программу "Работа с лабораторными животными". Курс для бакалавров, магистров и специалистов рассчитан на 144 часа, для студентов - на 30 часов. Цель курса - обучить планированию исследования на животных, правильному расчету статистических моделей, методам визуализации и гуманному обращению с животными", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, набор на обучающий курс откроется летом 2023 года. Программа на 144 часа рассчитана на врачей-лечебников, ветеринаров, фармацевтов, биологов, биотехнологов и биофизиков. Обучать специалистов будут сотрудники кафедр травматологии, урологии, болезней уха, горла и носа и Центра Чумакова.

"Врачей, фармацевтов, биологов и биофизиков научат правильному планированию исследования на лабораторных животных, биостатистике и корректному дизайну эксперимента, сбору и анализу данных. Выпускники приобретут базовые навыки работы с магнитно-резонансной томографией, оптической когерентной томографией и другими методами визуализации, научатся банкировать и хранить биообразцы и ткани. Отдельным блоком в программе будет модуль, посвященный бактериальной иммунизации. Приглашенные специалисты из Центра Чумакова расскажут, как работать с инфекционными агентами и иммунизацией", - рассказали в пресс-службе.

В программе также уделяется внимание гуманным и бережным методам обращения с животными. Специалистов научат распознавать болевые и дистрессовые сигналы животных, подбирать антибиотики и обезболивающие. Слушатели 30-часового курса для студентов смогут проводить все необходимые манипуляции - делать уколы, ставить капельницы, правильно выхаживать животных.