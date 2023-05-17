РФ предложит странам - членам ЕАЭС вводить по необходимости экстренные фитосанитарные меры

Страны - члены ЕАЭС смогут вводить такие меры в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов союза и представляющих фитосанитарный риск, на период до включения этих организмов в перечень

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Экстренные фитосанитарные меры предлагается вводить на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в случае появления вредных организмов, не включенных в карантинный список и влекущих определенные риски. Таким пунктом может быть дополнен договор о ЕАЭС, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, кабинет министров одобрил эти инициативы, представленные Минэкономразвития России по согласованию с МИД РФ, и направил президенту РФ Владимиру Путину предложение подписать соответствующий протокол.

В постановлении приводится и сам проект этого протокола. В нем предлагается включить в договор о ЕАЭС статью об экстренных фитосанитарных мерах - обязательных для исполнения требованиях, направленных на защиту от рисков, возникающих в случае распространения вредных для растений и продукции растительного происхождения организмов.

Как следует из текста, страны - члены ЕАЭС смогут вводить такие меры в отношении вредных организмов, не включенных в единый перечень карантинных объектов союза и представляющих фитосанитарный риск, на период до включения этих организмов в указанный перечень или до получения результата анализа, подтверждающего отсутствие такого риска.