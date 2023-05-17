По его словам, работа из дома является "морально неправильной"

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Илон Маск выступил против удаленной работы.

"Вы будете работать из дома, но хотите, чтобы те, кто делает ваши машины, ходили на работу на завод? Люди, которые готовят вам еду, не могут работать из дома, что вы хотите от них? Люди, которые чинят вам дом - они могут работать из дома? А вы можете? Вы считаете это морально правильным?" - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

"Есть некоторые исключения, но, думаю, в целом идея работы из дома - это как приписываемая Марии-Антуанетте фраза "Пусть едят пирожные", - добавил он.

Маск также добавил, что имеющие возможность работать из дома люди чувствуют себя привилегированными по сравнению с теми, у кого нет такой возможности. "Это класс владельцев ноутбуков, живущих в Ла-ла-лэнде", - указал он.