Кинокритик Никита Карцев стал главным редактором журнала "Искусство кино"

Издание на неопределенный срок перестанет выходить в печатном виде

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Кинокритик Никита Карцев занял пост главного редактора журнала "Искусство кино". Об этом сообщается в среду в обращении к читателям, опубликованном на сайте издания.

"У журнала появился новый главный редактор, им стал Никита Карцев", - говорится в сообщении.

В обращении к читателям также отмечается, что журнал на неопределенный срок перестанет выходить в печатном виде. "Этот номер журнала - последний, который выходит в обозримом будущем в логике периодического печатного издания. Это не значит, что журнал перестанет выходить вовсе. Это значит отказ от привычного уклада, размеренной прогнозируемой жизни, в которой есть план и надо его придерживаться", - следует из текста.

Выход печатного номера журнала был задержан в связи с утверждением нового главного редактора.