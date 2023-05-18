Форум "Санкт-Петербург - парламентская столица Содружества" приурочат к 320-летию города

Мероприятия пройдут в Таврическом и Мариинском дворцах, а также в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Международный форум "Санкт-Петербург - парламентская столица Содружества", приуроченный к 320-летию со дня основания города на Неве, начнет работу в 18 мая. Первыми мероприятиями его программы станут круглые столы, посвященные молодежному парламентаризму и развитию сотрудничества на пространстве СНГ.

"Цель форума - развитие парламентского диалога и парламентской дипломатии как действенного фактора взаимодействия на пространстве СНГ и за его пределами, изучение и сравнение опыта парламентского строительства и межпарламентского сотрудничества, укрепление потенциала Санкт-Петербурга как центра международного парламентского сотрудничества", - отмечается в сообщении пресс-службы секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Форум будет проходить по 19 мая, его мероприятия развернутся на трех площадках: в Таврическом и Мариинском дворцах, а также в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена. Ожидается, что в них примут участие парламентарии государств - участников МПА СНГ и других стран; представители Исполнительного комитета СНГ, МИД России и консульских учреждений в Санкт-Петербурге, международных организаций, вузов - партнеров МПА СНГ и молодежных организаций, а также ученые и эксперты.

Пленарное заседание форума пройдет 19 мая в Таврическом дворце. Также в программе второго дня - круглый стол, где центральным вопросом обсуждения станет институт парламентаризма в условиях глобальных трансформаций.

Организаторами форума являются Межпарламентская ассамблея СНГ совместно с правительством и Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Аналитическое обеспечение и методическое сопровождение форума осуществляет Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан СНГ.