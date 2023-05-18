18 мая, 10:27

В России появилась первая инсталляция с голографической скульптурой

Пресс-служба ВКонтакте
© Пресс-служба ВКонтакте

Она посвящена ученой Магдалине Покровской

В Москве появилась первая в России инсталляция с голографической скульптурой. Композицию представила "ВКонтакте" в рамках проекта "Женских рук дело". Увидеть 3D-инсталляцию можно с 19 мая в креативном пространстве Дизайн завод, говорится в сообщении соцсети в четверг.

Скульптура посвящена российской женщине-ученой – Магдалине Покровской. За ее кандидатуру проголосовали десятки тысяч пользователей "ВКонтакте".

Покровская создала первую в мире эффективную вакцину против чумы, которую она испытывала на себе во время эпидемий. 

"ВКонтакте" планирует установить серию инсталляций в разных городах России. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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