В России появилась первая инсталляция с голографической скульптурой

Она посвящена ученой Магдалине Покровской

В Москве появилась первая в России инсталляция с голографической скульптурой. Композицию представила "ВКонтакте" в рамках проекта "Женских рук дело". Увидеть 3D-инсталляцию можно с 19 мая в креативном пространстве Дизайн завод, говорится в сообщении соцсети в четверг.

Скульптура посвящена российской женщине-ученой – Магдалине Покровской. За ее кандидатуру проголосовали десятки тысяч пользователей "ВКонтакте".

Покровская создала первую в мире эффективную вакцину против чумы, которую она испытывала на себе во время эпидемий.

"ВКонтакте" планирует установить серию инсталляций в разных городах России.