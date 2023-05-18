Мосгорсуд отменил приговор гражданину Украины за покупку GPS-трекера для автомобиля

Андрей Пасечник ранее был приговорен к трем годам колонии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор гражданину Украины Андрею Пасечнику, ранее приговоренному к трем годам колонии за приобретение устройства, предназначенного для негласного получения информации. Об этом ТАСС рассказал в четверг адвокат осужденного Максим Пашков.

"Приговор в отношении украинца Пасечника, который купил GPS-трекер, отменен Мосгорсудом. Апелляционная инстанция направила дело прокурору для устранения недостатков", - сказал защитник. По его словам, подзащитный пока находится под стражей. "Но я надеюсь, что скоро его освободят", - отметил адвокат.

В декабре прошлого года признал Дорогомидовский суд признал Пасечника виновным по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима. Защита обжаловала это решение.

Согласно материалам дела, обвиняемый приобрел за 5 тыс. рублей на радиорынке "Горбушка" в Москве GPS-трекер Mini A8, который имеет функцию определения местоположения (маяка) и записи звука. Пасечник занимался перевозками на личном автомобиле, который не был поставлен на учет в России, поэтому он решил купить трекер, чтобы в случае угона машины облегчить ее поиски.

В начале марта автомобиль Пасечника остановили сотрудники ГИБДД в Ивановской области, а в ходе его осмотра обнаружили GPS-трекер. Они также обратили внимание, что он нарушил миграционное законодательство, за что был привлечен к административной ответственности. Позднее в его отношении было возбуждено уголовное дело. Изначально он был арестован, а позже переведен под домашний арест. В основу приговора легла техническая экспертиза устройства, в которой сказано, что с помощью GPS-трекера можно осуществлять негласное получение закрытой информации. "Наш довод о том, что прибор предназначен при этом для другого и продается открыто, судья не учел. Ведь смартфоны, которые есть у каждого, тоже можно использовать для шпионских целей, но за их приобретение никого не сажают", - добавил адвокат.