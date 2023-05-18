В Калужской области предложили создавать зоны отдыха на неплодородных землях ООПТ

В регионе также предложили разработать механизм для сдачи в аренду таких земель

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Калужские власти предложили разработать механизм по созданию рекреационных зон на неплодородных землях сельхозназначения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это позволит открывать там туристические объекты, сообщила в четверг в Совфеде заместитель министра культуры и туризма Калужской области Полина Коченкова.

"Часть земель сельскохозяйственного назначения использовать по прямому назначению нецелесообразно. Что я имею в виду - они уже заросли лесом, низкое плодородие, сложный подъезд, и мы предлагаем разработать механизм их перевода в земли рекреационного назначения", - сказала Коченкова в ходе совещания, посвященного экотуризму в контексте устойчивого развития ООПТ.

Она также предложила разработать механизм для сдачи в аренду неплодородных сельскохозяйственных земель, чтобы использовать их в рекреационных целях. В частности, такие земли есть на территории национального парка "Угра" в Калужской области.

По словам Коченковой, большинство созданных в 1990-х годах ООПТ потеряли свой природный потенциал, но по-прежнему входят в категорию "памятников природы", что не позволяет открывать там объекты питания и временного размещения для туристов. "Мы предлагаем разработать механизм изменения категории "памятник природы" на категорию "природный парк". <…> Изменение категории даст возможность зонирования парка и выделения рекреационных зон", - пояснила она.

Коченкова добавила, что на территории области большое количество ООПТ регионального значения и две - федерального. Речь идет о национальном парке "Угра", который имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО, и государственном природном заповеднике "Калужские засеки".