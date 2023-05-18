В Сыктывкаре увековечили память погибшего в ходе СВО ефрейтора Владимира Оплеснина

Мемориальную плиту в память о нем установили в школе №18, где учился военнослужащий

СЫКТЫВКАР, 18 мая. /ТАСС/. Мемориальную доску в честь погибшего в ходе специальной военной операции бойца Росгвардии, ефрейтора Владимира Оплеснина установили в четверг в Сыктывкаре. Мемориальная плита размещена в школе №18, где учился боец, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Республике Коми.

"В Сыктывкаре состоялось открытие мемориальной доски в честь военнослужащего Росгвардии - ефрейтора Владимира Оплеснина, погибшего в ходе специальной военной операции. Мемориальная доска была открыта в средней общеобразовательной школе №18, где учился росгвардеец", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие родственники погибшего, военнослужащие Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии, ветераны службы, педагоги и школьники. "За время прохождения военной службы ефрейтор Владимир Оплеснин зарекомендовал себя как добросовестный, ответственный, целеустремленный военнослужащий. С началом проведения специальной военной операции Владимир, не раздумывая, принял решение встать на защиту конституционных прав и свобод жителей Луганской и Донецкой народных республик. Владимир выполнил свой долг с честью", - привела пресс-служба слова начальника Центра подготовки личного состава Росгвардии полковника Дмитрия Корешкова.

Владимир Оплеснин родился в Сыктывкаре. Служил по контракту с 2014 года. В сентябре 2022 года убыл для прохождения дальнейшей службы в Чеченскую Республику, затем - на территорию проведения специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Владимир Оплеснин представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).