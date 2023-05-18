В России половина всех заявок на патентование подается от вузов

По словам руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова, стимулирование коммерциализации разработок молодых ученых, изобретателей, инноваторов - одна из ключевых задач ведомства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Почти половина всех заявок в России, которые подаются на патентование, идут от вузов и образовательных центров. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов в рамках Международного форума молодых изобретателей и инноваторов, который проходит в Великом Новгороде.

"Мы видим, что почти половина всех заявок в стране, которые продаются на патентование, она от вузовского сектора, университетов и образовательных центров. Они подают порядка 48% всех заявок, и могу сказать, что это некий KPI, некий показатель активности и оценки научной деятельности институтов, он должен быть приоритезирован. За первые три месяца в Российской Федерации на 22% выросло число вузовских организаций по количеству подаваемых заявок", - сказал Зубов.

Он также отметил, что необходимо заинтересовать инноваторов возможностью использовать патент не просто как документ, который гарантирует права или монополию, а использовать его, как инструмент для кредитования, получения финансовой поддержки.

"Есть шаг в этом направлении. Пилотный проект, который позволит в текущем году пока московским резидентам получать кредиты на основе охраняемых объектов интеллектуальной собственности", - сказал Зубов, добавив, что технологичные компании смогут получить финансирование до 50 млн рублей на воплощение идеи в продукт.

Руководитель Роспатента отметил, что стимулирование коммерциализации разработок молодых ученых, изобретателей, инноваторов - одна из ключевых задач ведомства. Роспатент системно разрабатывает и внедряет инструменты для превращения интеллектуальной собственности в экономический актив. Так, для участников рынка интеллектуальной собственности активно создаются налоговые послабления: регионами вводится специальный налоговый режим "патентной коробки", содействующий внедрению инноваций в производство. По поручению президента в Москве дан старт эксперименту по кредитованию под залог интеллектуальных прав.

"Уверены, выработанные механизмы будут активно масштабироваться и на регионы России, помогать молодым инноваторам создавать условия для развития своего инновационного, высокотехнологичного бизнеса. Помните, на интеллектуальную собственность сегодня делается ставка, это большой задел для дальнейшего развития общества и экономики, а патент - это путь к коммерциализации идей и успеху", - отметил Зубов.

О форуме

Международный форум молодых изобретателей и инноваторов "Технологии, защита и развитие" открылся на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай" при поддержке Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию, Роспатента, правительства Новгородской области, Федерального института промышленной собственности, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Евразийского патентного ведомства.

Главные участники форума - молодые изобретатели, ученые, представители креативных индустрий в возрасте 18-35 лет - прибыли из России и восьми стран, представили свои разработки на выставке инновационных проектов. Также в рамках форума прошли I Евразийская конференция женщин - изобретателей и технологических предпринимателей, заседание Административного совета ЕАПО, тематические круглые столы, мастер-классы, встречи с экспертами в сфере инноваций и интеллектуальной собственности.