Аксенов: сохранение традиций не позволит повторить трагедию депортации народов Крыма

Среди важных традиций глава республики назвал уважение друг к другу независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи и волос

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Сохранение и укрепление традиций и культуры народов, уважение к истории и религии не позволят повторить трагедию жертв депортации народов Крыма. Об этом в четверг заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала "Миллет".

"В первую очередь, это те традиции, которые мы здесь прививаем. В данном случае это мир, уважение друг к другу - независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи, цвета волос и так далее. То, что демонстрируют сегодня духовенство, общественники, простые граждане, это и есть лучший способ решения этого всего вопроса", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как не допустить повторения депортации.

По словам Аксенова, на мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации народов Крыма, приходит масса людей всех возрастов и национальностей.

"То, что люди разных национальностей разделяют эту скорбь, разделяют тяжесть трагедии, наверное, помогает нам сохранить это единство, межнациональное согласие. А согласие и уважение друг к другу дает экономические результаты, без вариантов. Другого пути нет, на самом деле", - отметил глава республики.

О депортации из Крыма

В период с 1941-го по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана. В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.