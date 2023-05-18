В Дагестане открылся первый пункт отбора на военную службу по контракту

Пункт находится в здании администрации Кировского района города

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Первый в Дагестане пункт отбора желающих заключить контракт на военную службу открылся в Махачкале. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале мэрии города.

"В пункте отбора можно пройти все этапы оформления и уже через несколько дней направиться к месту службы. В пункте <…> созданы все условия для оформления документов, в нем можно пройти собеседование, заключить контракт, ну и, соответственно, получить ответы на все интересующие вопросы", - говорится в сообщении.

Пункт расположился в здании администрации Кировского района города на улице Керимова, 43. За подробной информацией можно обратиться по номеру 8 (989) 484-69-95.