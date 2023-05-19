Эксперт: карантин по гриппу птиц в двух районах Москвы не ограничит горожан в прогулках

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, введенные меры в основном касаются птицефабрик

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Карантин в двух московских районах из-за случаев заболевания диких птиц гриппом не означает ограничения на прогулки жителей города и выгул домашних животных. Об этом сообщил в четверг ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Карантин в основном касается птицефабрик, которые находятся в этих районах. Там должны быть соответствующие мероприятия, может быть, запрет на продажу продукции этих фабрик. <…> Это не означает запрет на прогулки", - сказал эксперт.

Он напомнил, что этот вирус пока не может передаваться от человека к человеку. "Может быть, будет такая беда, что возникнут мутанты, способные передаваться от человека к человеку. Тогда нам мало не покажется", - отметил Альтштейн.

Собеседник агентства подчеркнул, что птичий грипп довольно опасен для человека. "При этом за последние 25 лет заболели порядка тысячи человек, может быть, во всем мире. Заболевание нечастое. Протекает оно очень тяжело. Заболевали люди, которые имели тесный контакт с птицей. Вирус мало заразный - нужно получить достаточно большую дозу, чтобы человек заболел", - добавил вирусолог.

В свою очередь академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в разговоре с агентством отметил, что паниковать из-за ограничений не стоит. "Все меры предосторожности необходимо соблюдать, но это не несет серьезной опасности для нас. Вирус не передается от человека к человеку", - пояснил он.

Ранее по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в нескольких районах столицы ввели карантин из-за случаев заболевания диких птиц гриппом. Карантин вводится в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево.

Согласно распоряжению, в перечисленных районах на время карантина запрещается лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, перемещение и перегруппировка птиц. Кроме того, запрещены вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птицеводства; вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы, а также снятие пера и пуха с павших птиц. Эпизоотический очаг могут посещать только сотрудники государственной ветеринарной службы, персонал, выполняющий производственные (технологические) операции, и привлеченные для ликвидации очага специалисты.