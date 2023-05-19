Австралия сообщила об освобождении гражданина, похищенного в Буркина-Фасо семь лет назад

Кеннет Эллиот был взят в заложники боевиками в клинике, которой руководил

СИДНЕЙ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Австралии сообщили об освобождении гражданина страны Кеннета Эллиота, похищенного более семи лет назад в Буркина-Фасо боевиками террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Соответствующее заявление в пятницу сделала глава австралийского МИД Пенни Вонг.

"[Эллиот] был освобожден после более чем семилетнего пребывания в плену в Западной Африке. Он жив и здоров, уже воссоединился со своей женой и детьми", - сказала Вонг, отметив, что австралийские дипломаты "на протяжении многих лет работали над освобождением Эллиота и оказывали поддержку его семье".

Министр также сообщила, что 88-летний австралиец и его семья отказались комментировать произошедшее и просили МИД и СМИ "уважать их пожелания о конфиденциальности".

Австралийский хирург Кеннет Эллиот вместе со своей супругой Джослин с 1972 года руководили клиникой, расположенной в городе Джибо на севере Букина-Фасо, недалеко от границы с Мали. В январе 2016 года они были взяты в заложники напавшими на больницу боевиками "Аль-Каиды", которые позже отпустили женщину. Она вернулась в Австралию. Эллиот оставался в плену у боевиков до мая 2022 года.