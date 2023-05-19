Программы магистратуры в новой системе образования будут не во всех вузах

Минобрнауки РФ планирует проводить соответствующий отбор, сообщил глава ведомства Валерий Фальков

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Программы магистратуры в новой системе высшего образования будут реализовываться не во всех российских вузах, Минобрнауки планирует проводить соответствующий отбор, сообщил глава министерства Валерий Фальков в пятницу.

"Все-таки не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах <...> Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть. В любом случае, по-другому оцениваться, нежели сегодня", - сказал он на заседании итоговой коллегии ведомства.

Кроме того, по словам Фалькова, правила приема в магистратуру также следует ужесточить и усовершенствовать. Он отметил, что главной проблемой реализации программ магистратуры является невозможность обеспечить обучающимся другой уровень сложности и углубленный уровень подготовки. Это связано с отсутствием соответствующих кадров и учебно-лабораторной базы у ряда университетов.

Фальков предложил ввести два вида магистратуры в новой системе: академическую и профессиональную. Он пояснил, что академическая магистратура - это та, которая соответствует приоритетам научного развития, поэтому она в полной мере должна финансироваться за счет бюджета. "А вот профессиональная магистратура, имеющая своих прямых бенефициаров, допустим, работодателей из числа промышленных предприятий, она может и должна иметь гибкие системы финансирования, в том числе может софинансироваться крупными корпорациями", - рассказал он.

О новой системе

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести вузах страны. Он будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры. Как отметил глава Минобрнауки, вузы-участники пилота будут предоставлять ежегодный отчет о проделанной работе.

Согласно документу, в новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.