Попова сообщила о росте числа вспышек кишечных инфекций в заведениях общепита

Глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время число проверок бизнеса значительно сократилось, это связано с мораторием по надзорным мероприятиям в отношении бизнеса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанные с объектами общепита, стали чаще фиксироваться в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу.

"К сожалению, но это так - у нас растет (число вспышек кишечных инфекций в заведениях общепита - прим. ТАСС). Очевидно, нам придется в следующем году переводить их в другой уровень риска, потому что ситуация нас не устраивает, люди не должны болеть", - сказала она, выступая по видеосвязи на форуме "Российское предпринимательство 2023: окно возможностей".

При этом Попова отметила, что в настоящее время число проверок бизнеса значительно сократилось, это связано с мораторием по надзорным мероприятиям в отношении бизнеса. "Если сравнивать с допандемийным периодом, то, как минимум, в три раза", - подчеркнула глава службы.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ведомство провело работу над кодификацией санитарного законодательства и существенно сократило количество требований к бизнесу. "У нас произошла такая кодификация санитарного законодательства и подзаконных актов Российской Федерации. В результате мы количество этих актов сократили в 40 раз. Считаем, что это достаточно важный результат. Мы максимально упростили, написали их понятным языком и количество непосредственно требований также сократили в четыре раза", - пояснила она.