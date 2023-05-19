Даванков предложил ввести мораторий на уплотнительную застройку в Москве

По мнению вице-спикера Госдумы, норматив должен составлять не более 20 тыс. человек на кв. км

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мораторий на уплотнительную застройку надо ввести в Москве. Об этом заявил в пятницу вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый партией "Новые люди" в качестве кандидата на выборы мэра Москвы.

"Для развития города сделано многое, но нужно смотреть на пять лет вперед. Нужно понимать, как будет развиваться Москва, и идти в этом направлении. Сейчас бесконечное уплотнение Москвы - это реальная боль горожан. Необходим мораторий на уплотнительную застройку. Норматив - не больше 20 тыс. человек на кв. км. А у нас в некоторых районах уже за 40 тыс.", - заявил Даванков в ходе партийной конференции.

Жителям столицы в единый день голосования в сентябре предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.