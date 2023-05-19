Путин заявил, что миграционная политика России должна базироваться на интересах граждан

Как отметил президент, безусловным требованием к тем, кто приезжает в страну работать и учиться остается уважение традиций, соблюдение норм и правил российского общества

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Миграционная политика России должна строиться на интересах граждан РФ. В вопросах безопасности, социальной сфере, на рынке труда очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает риски работы на экономику страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в пятницу.

"В миграционной политике мы должны исходить прежде всего из интересов наших граждан. В вопросах безопасности, социальной сфере, на рынке труда очень важен гибкий, сбалансированный подход, который не создает для нас риски работы на развитие, экономику страны. Мы открыты для специалистов, которые необходимы отечественной экономике. Конечно же, в первую очередь, для наших соотечественников, людей, близких по культуре, языку, религии. Для тех, кто не по своей воле, в одночасье в 1991 году оказался вдруг за пределами одной большой, единой некогда страны и всегда считал и продолжает считать Россию своей исторической Родиной", - сказал Путин.

Он отметил, что безусловным требованием к тем, кто приезжает в Россию работать и учиться остается уважение традиций, соблюдение норм и правил российского общества.

"Нам легче, чем в других странах мира. Сложно, но легче работать в этом направлении, потому что, в основном, мигранты - это выходцы из бывших республик Советского Союза. Знание языка, понимание российской культуры у них присутствует. Наша задача - работать прямо в тех странах, откуда поступает основной миграционный поток. Главное, что руководство этих стран вместе с нами готово к этой совместной работе. Речь идет об открытии русских школ, о том, чтобы ближе работать с нашими общественными организациями, национальными объединениями", - подчеркнул президент.

Он отметил, что на прошедшей в марте коллегии МВД РФ создана специальная межведомственная рабочая группа, которая через полтора месяца представит предложения по решению ряда острых вопросов. Эти меры необходимо, по словам главы государства, отразить в стратегии - в части комплексной системы социально-культурной адаптации иностранных граждан.