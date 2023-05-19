Московский онкологический форум пройдет с 14 по 17 июня

В деловую программу форума вошло около 70 научных сессий

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новые научные идеи и практические разработки обсудят на Московском онкологическом форуме, который пройдет с 14 по 17 июня. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум - масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту. Мы внедрили клиентские пути для "бесшовного" и максимально быстрого пути пациента - от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр имени Логинова. Сегодня мы готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами", - сказала Ракова.

Она добавила, что Московский онкологический форум 2023 - это площадка для дискуссий и открытого диалога, новых научных идей и практических разработок. Всего в деловую программу вошло около 70 научных сессий, запланировано открытое обсуждение проектов по профилю "онкология", реализуемых на территории Москвы. В составе спикеров - ведущие специалисты из Германии, Испании, Франции, Австралии, Казахстана, Сербии и другие. В дистанционном формате к обсуждению присоединятся эксперты из ОАЭ, Италии, Индии и нескольких других стран.

Мероприятия деловой программы для профессионального сообщества пройдут 15-16 июня. А 17 июня площадки форума будут открыты для представителей пациентских сообществ, онкологических пациентов и их близких. На форуме экспозиционные стенды представят московские и федеральные онкологические медицинские организации. Заммэра уточнила, что в выставочном пространстве гости смогут познакомиться с проектами в сфере онкологической помощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операционных, оснащенных передовым оборудованием, понаблюдать в прямом эфире за ходом операций и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.