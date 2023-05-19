"Калашников" внес в реестр "Нельзя забыть" два советских памятника в Польше и на Украине

Это монумент благодарности Советской армии в Ольштыне и памятник советской эпохи в Мышлятичах Львовской области

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" внес в реестр мультимедийного патриотического проекта "Нельзя забыть" два памятника советской эпохи в Польше и на Украине, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" внес в реестр мультимедийного патриотического проекта "Нельзя забыть" монумент благодарности Советской армии, который польские власти планируют снести в городе Ольштыне, и памятник советской эпохи в Мышлятичах Яворивского района Львовской области [на Украине], также подлежащий демонтажу", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, пока эти монументы не уничтожены, необходимо максимально собрать и сохранить их фотографии для последующей 3D-визуализации на портале проекта.

Проект "Нельзя забыть" был запущен концерном совместно с Российским военно-историческим обществом, в его рамках создан интернет-портал с мультимедийной картой расположения памятников советским солдатам (как уже исчезнувших монументов, так и готовящихся к сносу), подготовлены тексты и аналитические материалы об исторической ценности каждого монумента, созданы виртуальные мемориалы уничтоженных в Европе памятников.

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников назвал варварством ситуацию с памятниками советским войнам в Европе и призвал всех неравнодушных принять активное участие в развитии проекта. "Это вандализм, возведенный в ранг государственной политики. <…> Мы приглашаем всех, переживающих за правду, принять активное участие в развитии нашего проекта. Присылайте свои фото, делитесь своими историями. Правда за нами!" - сказал он.

В концерне напомнили, что всего в Европе было уничтожено около 3 тыс. монументов советским воинам. В базе проекта на сегодняшний день собрана информация по 80 памятникам.