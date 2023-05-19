СРЗП намерена добиваться снятия с рассмотрения проекта об обращении с бездомными животными

По словам первого замруководителя фракции Дмитрия Гусева, зоозащитные организации выступают категорически против этого законопроекта, так как опасаются, что на практике он приведет к "убийству бездомных животных"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме намерена добиваться снятия с рассмотрения законопроекта, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными и в том числе позволяет не размещать таких животных в приютах. Об этом журналистам в пятницу заявил первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев по итогам встречи с представителями зоозащитного сообщества.

"Мы будем добиваться того, чтобы этот законопроект был снят с рассмотрения Государственной думы", - сообщил Гусев.

Речь идет о законопроекте, который был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов Госдумы во главе с председателем профильного комитета Дмитрием Кобылкиным в апреле. 16 мая Госдума приняла инициативу в первом чтении. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. В частности устанавливается, что по решению высшего должностного лица субъекта РФ "порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев может быть установлен законом субъекта РФ". В этом случае могут не применяться нормы об отлове безнадзорных животных и их размещении в приютах, установленные сегодня в федеральном законе.

По словам Гусева, зоозащитные организации выступают категорически против этого законопроекта, так как опасаются, что на практике он приведет к "убийству бездомных животных". "Сейчас мнение общества разделено по поводу этого закона. В условиях специальной военной операции, в условиях, когда сейчас, в эти минуты, в Японии принимается очередной пакет антироссийских санкций, мы таким законом разделяем общество. Что может большим подарком для наших врагов?" - заключил Гусев.