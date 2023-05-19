Фестиваль "Даурия" собрал в Забайкалье около 1 тыс. участников из разных регионов России

Конкурсанты будут соревноваться в пяти номинациях: "Культура моего народа", "Мастер и ученик", "Творчество без границ", "Традиционные ремесла" и "Традиция и современность"

ТАСС, 19 мая. Забайкальский международный молодежный фестиваль - конкурс культурного наследия "Даурия" открылся в Чите, участие в нем принимают более 1 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в пятницу министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

"В Читу съехались больше 1 тыс. артистов в возрасте от 14 до 35 лет, которые поборются за Гран-при фестиваля, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалина, Магадана, Красноярска, Иркутской области, Бурятии. А с учетом заочного тура из разных регионов России и стран мира участниками "Даурии" станут больше 4 тыс. человек", - сообщила Левкович.

Как добавили организаторы, участники и гости фестиваля, который продлится до 21 мая, - это представители 25 регионов, а также Монголии, Китая и Белоруссии. Конкурсантам предстоит посостязаться в пяти номинациях: "Культура моего народа", "Мастер и ученик", "Творчество без границ", "Традиционные ремесла", "Традиция и современность".

"Параллельно с конкурсной программой народные умельцы проведут мастер-классы, будет работать этно-маркет "Даурские мастера". 20 мая стартует этно-показ "Даурские сезоны" - свои работы представят авторы современной модной одежды в этно-стиле, - добавили организаторы. - На гала-концерте "К тебе пришел, Даурия!" выступит Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, творческие коллективы Читы и участники фестиваля".

В финальный день мероприятия в Забайкальской краевой филармонии им. О. Л. Лундстрема жителей и гостей Читы ждет концерт Дмитрия Ревякина и группы "Калинов мост".

Фестиваль-конкурс "Даурия" направлен на формирование национального самосознания, патриотизма, гражданского долга, сохранение, развитие и популяризацию традиционного культурного наследия народов, проживающих в разных регионах России.