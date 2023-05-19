Фонд "Мы вместе" за год работы реализовал 200 гуманитарных миссий в новых регионах России

Волонтеры организации оказали помощь 700 тыс. жителей этих субъектов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Волонтеры фонда "Мы вместе" за год его существования реализовали 200 гуманитарных миссий на новых российских территориях. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"За год реализованы 200 гуманитарных миссий "Мы вместе" по направлениям: гуманитарная помощь, восстановление инфраструктуры, аварийно-спасательные работы, медицинская и психологическая помощь, социализация детей. Волонтеры помогли 700 тыс. жителей новых регионов РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с первых дней специальной военной операции добровольцы фонда старались поддержать мирных жителей, дома которых подвергались регулярным обстрелам со стороны ВСУ, помочь вынужденным переселенцам и российским военнослужащим. Волонтеры-психологи провели более 1,8 тыс. консультаций, организовали более 250 мероприятий для детей в Луганске, Мариуполе, Донецке и других городах, из шефствующих регионов ими привезено и распределено более 11 тыс. тонн гуманитарной помощи и 6 тыс. тонн кормов для животных. Также спасены более 2 тыс. животных, в частности, львица из Мариупольского зоопарка, медведь, конь и тигренок, добавили в пресс-службе.

Добровольцы медицинского направления, среди которых хирурги, урологи, терапевты, стоматологи, младший и средний медперсонал, провели более 600 операций, ухаживали за пациентами и координировали работу медицинских бригад в больницах интенсивного лечения, госпиталях и других медицинских учреждениях ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья. Десятки волонтеров-учителей оказывали помощь образовательным учреждениям и досуговым центрам ДНР и ЛНР в восстановлении работы и организации обучения по российским стандартам, говорится в сообщении.

"Вчера ночью в Севастополе завершилась 200-я наша миссия. Наши добровольцы участвовали в восстановлении Саур-могилы в ДНР, организовывали спортивные мероприятия и помогали возобновить работу детских спортивных секций в Донецке, оказывали помощь больнице интенсивного лечения Мариуполя. Почти непрерывно волонтеры проводили операции, занимались с детьми, отстраивали дома, лечили пациентов, помогали животным найти новых хозяев", - приводятся в сообщении слова главы комитета Госдумы по молодежной политике и руководителя Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева.

Старт гуманитарным миссиям фонда "Мы вместе" был дан в мае 2022 года, когда Федеральное агентство по делам молодежи и Ассоциация волонтерских центров согласно указу президента России открыли набор добровольцев для оказания помощи мирным жителям освобожденных территорий. Участниками миссий фонда стали почти 3 тыс. добровольцев из разных регионов России, сообщила пресс-служба.