Более 1 тыс. студентов крымского педвуза стали вожатыми для детей из новых регионов России

Университет также стал центром сбора гуманитарной помощи и оказания психологических помощи приезжающим из новых регионов, сообщил ректор учебного заведения Чингиз Якубов

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Студенты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова присоединились к помощи детям из новых регионов России, размещенным в Крыму, так, вожатыми в детских лагерях стали более 1 тыс. студентов вуза. Об этом в пятницу сообщил зампредседателя совета крымских татар при главе республики, ректор университета Чингиз Якубов.

"Все знают, что Крым стал местом отдыха и временного размещения донецких, луганских, херсонских и запорожских детей. Более 1 тыс. наших студентов отправились на помощь детворе. В качестве вожатых пережили вместе с ребятами трудные дни, стали для них примером", - сказал Якубов на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходит в Пятигорске.

По его словам, вуз также стал центром сбора гуманитарной помощи и оказания психологических помощи приезжающим из новых регионов. "В волонтерскую деятельность включились и профессора, и студенты", - отметил он.

Ректор также добавил, что крымские татары, проживающие в Крыму, полностью поддерживают курс по защите суверенитета России. "Мы гордимся тем, что все мы являемся частью могучего сильного многонационального народа России", - сказал Якубов.