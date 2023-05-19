Водолацкий: у жителей Донбасса есть иммунитет к идеологии националистического радикализма

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в новых регионах систематически проводится работа по обеспечению гармонии и стабильности в сфере межнациональных отношений

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Жители Донбасса обладают стойким иммунитетом против идеологий националистического и религиозного радикализма в любых формах и проявлениях. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"На новых территориях систематически проводится работа по обеспечению гармонии и стабильности в сфере межнациональных отношений, а также укреплению межнациональной дружбы. По предварительным данным, в ЛНР проживают представители 124 национальностей и 130 - в ДНР. Активно с органами государственной власти работают в регионах разнокультурные общества: 11 - в ЛНР, 17 - в ДНР. Также ЛНР является полиэтническим регионом, но фундаментальной основой единства является русский язык", - сказал Водолацкий, добавив, что вместе с укреплением межнационального согласия в Донбассе наблюдается укрепление иммунитета к идеологиям националистического и религиозного радикализма в любых формах и проявлениях.

Отдельно депутат затронул тему развития молодежи. "Очевидно, что с началом спецоперации страны Запада активизировали попытки дестабилизации межнациональных отношений в нашей стране, основной удар пал на молодежь. Ценностные установки молодежи Донбасса до 2014 года формировались в западно ориентированной среде, с 2014 по 2022 год - в среде русского мира, после начала СВО у молодежи появилось резкое желание скорейшей интеграции с Россией", - рассказал депутат, отметив, что молодое поколение Донбасса открыто ко всему новому, но при этом у него нет иммунитета от элементов деструктивной культуры.

По мнению Водолацкого, для развития и большей интеграции молодежи в российскую многонациональную среду в Луганске следует генерировать проекты, в которых бы участвовали представители разных народов страны.