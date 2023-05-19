Эксперт считает, что в России нужно учредить День открытия Антарктиды

По словам члена совета межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" Андрея Грачева, в 2025 году будет отмечаться юбилей с открытия Антарктиды - 205 лет

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Памятный день открытия Антарктиды российской экспедицией необходимо учредить в России. Такое мнение высказал вице-президент "Норникеля", член совета межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" Андрей Грачев.

"Необходимо установить в России памятный день открытия Антарктиды моряками русского флота", - сказал он на открытии 10-й годовщины празднования Дня полярника в Москве.

Грачев отметил, что в 2025 году будет отмечаться юбилей с открытия Антарктиды - 205 лет.

Законодательное собрание Ленинградской области 8 февраля внесло в Госдуму законопроект об учреждении новой памятной даты 28 января - Дня открытия Антарктиды российской экспедицией. Документом предлагается дополнить федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новым абзацем, который относит к памятным датам 28 января - "День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1820 год)".

Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева началась 4 июля 1819 года, когда шлюпы "Мирный" и "Восток" вышли из Кронштадта. Участники кругосветного путешествия пробыли в плавании 751 день, было пройдено более 92 тыс. км.

Всероссийский день полярника проходит в Москве с 19 по 21 мая. День полярника в России празднуется с 2013 года, он приурочен к дню начала работы в 1937 году научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции "Северный полюс - 1".