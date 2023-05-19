Дипмиссия РФ в Словакии призвала дать правовую оценку осквернению памятника красноармейцам

Гражданин Словакии Петер Калмус ранее молотком убрал часть надписи на мемориале Советской армии в Кошице

БРАТИСЛАВА, 19 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Словакии призвало в пятницу власти этой республики дать правовую оценку акту вандализму, совершенному в отношении мемориала Советской армии в городе Кошице (восток страны). Об этом говорится в комментарии, выложенном на странице дипломатического представительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В связи с демонстративным актом вандализма, совершенным позиционирующим себя в качестве "художника" гражданином Словакии Петером Калмусом в отношении мемориала Советской армии на площади Освободителей города Кошице, рассчитываем, что данное преступление получит должную правовую оценку в соответствии с действующим словацким законодательством", - отметили дипломаты.

Калмус, как стало известно ранее, молотком убрал часть надписи на мемориале Советской армии в городе Кошице. Его действия, по мнению дипломатов, нельзя охарактеризовать иначе как "постыдный перформанс". Посольство особо подчеркнуло, что "тот, кто уродует памятники, зная, что они не могут дать сдачи, не художник и не активист, а преступник и трус".

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