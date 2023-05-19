Белгородская школа и луганская гимназия стали побратимами

Учебные заведения намерены проводить совместные уроки и культурные марафоны

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Разуменская школа №4 "Вектор успеха" в Белгороде заключила соглашение о сотрудничестве с гимназией №60 имени 200-летия г. Луганска. Учреждения планируют проводить совместные уроки и культурные марафоны, сообщила в пятницу ТАСС директор белгородской школы Татьяна Потеряхина.

"Мы готовы показать нашим луганским коллегам, как нужно проводить уроки в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами. И нам очень интересно, чтобы уроки у наших детей вели учителя из Луганска. Тем более, это гимназия с многолетней историей, у наших коллег богатейший опыт. Думаю, что с сентября мы это попробуем", - сказала Потеряхина.

По ее словам, учителя Разуменской школы посетят луганскую гимназию, чтобы посмотреть, как там устроен образовательный процесс, организовано питание обучающихся, взаимодействие с соцструктурами и родительской общественностью. "Мы можем организовать совместную работу по развитию ученического самоуправления, проводить культурные марафоны, совместные проекты в части волонтерства и наставничества", - добавила Потеряхина, отметив, что в будущем не исключено установление побратимских отношений и с другими школами Донбасса, Херсонщины и Запорожья.

В белгородской школе, как и в луганской гимназии, учатся 1,3 тыс. учеников, там 110 учителей. Идея установления побратимских связей между образовательными учреждениями принадлежит депутату Госдумы от Белгородской области Никите Румянцеву. "Я уверен, что эта дружба будет крепнуть, шириться. И другие школы Белгородской области и любого другого региона РФ последуют этому примеру, и у каждой школы будет побратим в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях", - сказал Румянцев.