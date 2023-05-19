Трутнев назвал труд полярников достойным примером для молодых исследователей Арктики

Важность труда полярников для развития российской науки и экономики также отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил с Днем полярника представителей профессии, отметив, что своим служением Родине, настойчивостью и профессионализмом они показывают достойный пример молодым исследователям Арктики. Поздравление Трутнева зачитал в пятницу заместитель руководителя секретариата вице-премьера Антон Чернов на открытии 10-й годовщины празднования Дня полярника в Москве.

"Ваш вклад в развитие арктической науки, в дела развития северных территорий поистине бесценен. Вся ваша жизнь, безответное служение Родине, энергичность, настойчивость и профессионализм - достойный пример для молодых поколений полярников, только начинающих этот путь. Сегодня Россия - одна из ведущих мировых арктических держав, и в этом есть ваша заслуга. В этот праздничный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных побед", - заявил Трутнев.

Важность труда полярников для развития российской науки и экономики также отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, чье приветствие зачитал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. "Деятельность исследователей полярных регионов нельзя переоценить. Героически трудясь в тяжелейших условиях Крайнего Севера, вы вносите огромный вклад в развитие науки и экономики нашей страны", - подчеркнул Чибис.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, чье обращение зачитала первый заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Елена Асеева, подчеркнул, что труд ученых-полярников прославил Россию на весь мир. "Самоотверженная работа ученых-полярников стала настоящим подвигом. <…> Сегодня мы достойно продолжаем традиции, заложенные первопроходцами Севера", - отметил он.

Российские полярники, по словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, чье обращение зачитала заместитель постоянного представителя региона при президенте РФ Мария Сафонова, заложили основу для новых масштабных проектов. По его словам, роль Арктики и Дальнего Востока в сложившихся геополитических условиях будет только возрастать.

Всероссийский день полярника проходит в Москве с 19 по 21 мая. День полярника в России празднуется с 2013 года, он приурочен ко дню начала работы в 1937 году научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции "Северный полюс - 1".