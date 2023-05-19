Силовики Запорожья раскрыли дела офицеров ВСУ, обучавшихся на базах НАТО

По информации представителя силовых структур региона, речь идет о личных делах четырех военных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВВС ВСУ, проходивших службу в области

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Силовики Запорожской области рассекретили материалы об офицерах Вооруженных сил Украины (ВСУ), служивших в регионе. Эти документы подтверждают, что эти военные проходили подготовку на военных базах НАТО и готовились к вооруженному конфликту с Россией уже в период действия Минских соглашений.

"В распоряжении силовых структур Запорожской области оказался массив документальных материалов - личные дела военных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВВС ВСУ, проходивших службу в Запорожской области. В ходе их изучения выяснились очень интересные факты и тенденции, свидетельствующие о планомерной политике киевского режима после 2014 года по искусственной украинизации русскоязычного населения страны и подготовке Украины к включению в состав НАТО", - заявил представитель ведомства в пятницу журналистам. Материалы о четырех военнослужащих были предоставлены одним из старших офицеров ВВС ВСУ.

Подполковник, участник силовой операции Киева в Донбассе Александр Кузьминых в период с 2015-го по 2019 год прошел несколько курсов под эгидой НАТО, среди них практический курс по летной специальности на авиабазах НАТО в ФРГ. Другой пример - начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады майор Сергей Сорока, который участвовал в силовой операции Киева в Донбассе с 2014 года. Он также в 2015 году прошел обучение английскому языку в канадских военных образовательных учреждениях, а в 2021 году окончил магистратуру Национального университета обороны Украины по специальности "Военное дело и национальная безопасность" с дипломом западного образца.

Уточняется, что в некоторых личных делах офицеров 25-й бригады транспортной авиации ВВС ВСУ прослеживается общая тенденция: помимо того, что они проходили обучение на курсах НАТО, они резко меняли мировоззрение и самоидентификацию. "Заместитель начальник штаба бригады подполковник Виталий Баранов в 1991 году в период обучения в Воронежском высшем военном авиационном инженерном училище указывает свою национальность "русский". Однако уже с 2017 года этот офицер стал украинцем", - добавил представитель силовых структур.

Так, подполковник Валерий Калиниченко, принимавший активное участие в партийных собраниях КПСС и по материалам личного дела являвшийся "коммунистом с высоким чувством долга", стал использовать в документах украинизированный вариант написания своего имени и указывать в строке о национальности "украинец".

"Многочисленные факты прохождения офицерами ВСУ разноплановой подготовки на военных базах НАТО в период действия Минских соглашений, их значительная украинизация и отказ от своего истинного происхождения, а также их участие в карательных военных миссиях на востоке Украины, подтверждают приготовление ВСУ к вступлению в НАТО и войне с РФ", - добавили в силовых структурах Запорожской области.