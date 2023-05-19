Представителя чувашской нации могут в 2023 году включить в Совет по делам национальностей

По словам главы региона Олега Николаева, чтобы выполнить эту задачу, в республике ведут работу с администрацией президента

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Чувашии надеются на включение представителя чувашской нации в Совет по делам национальностей при президенте РФ до конца года. Об этом сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев в пятницу на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Я думаю, это справедливо будет, если представитель чувашской национальности будет представлен в Совете по делам национальностей при президенте Российской Федерации. <…> Мы провели съезд в апреле, избрали нового руководителя Федеральной культурной автономии и сейчас ведем работу с администрацией президента, с аппаратом для того, чтобы подготовить все документы и пройти все процедуры, чтобы эту задачу включения [выполнить]. <…> С учетом всех регламентов, которые предусмотрены, я думаю, что это может произойти в этом году, ближе к концу", - сказал Николаев.

Он напомнил, что, согласно последней переписи, чуваши занимают пятую строчку среди народов Российской Федерации. "Мы сейчас практически полностью перезагрузили деятельность Федеральной культурной автономии, которая была образована еще в 2000 году, но по ряду причин в последние годы ее деятельность, я бы так сказал, подугасла", - сказал Николаев.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдет около 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.