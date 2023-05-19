Победителями конкурса "Мастера гостеприимства" стали 23 человека из 17 регионов России

Финальные испытания проходили в Пермском крае

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Победителями третьего сезона туристического конкурса "Мастера гостеприимства", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ), стали 23 человека из 17 регионов страны, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе президентской платформы РСВ.

"Гостеприимство - это то, что относится к российской культуре, российским корням, российской традиции, поэтому вы - мастера сохранения и передачи традиции, мастера хорошего настроения, мастера бережного сохранения любви к своей маленькой родине, большой родине, и вы щедро делитесь этими эмоциями, которые я чувствую даже на расстоянии. Вы делитесь этой любовью и радостью с огромным количеством своих соотечественников и людей, которые вместе с вами, благодаря вам познают нашу прекрасную Родину", - обратился к участникам на церемонии закрытия конкурса первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Он напомнил, что благодаря конкурсу было реализовано большое число идей в области развития туристического потенциала страны. В частности, как уточнили в пресс-службе, идея молодежного кешбэка была предложена именно победителями конкурса "Мастера гостеприимства", "уже сотни тысяч людей по всей стране воспользовались этой возможностью".

Финальные испытания состоялись в рамках Форума гостеприимства России, который прошел в Пермском крае. Как рассказали в пресс-службе, более 1 тыс. участников форума практически из всех регионов страны, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики и Запорожскую область, посетили в том числе деловую и две образовательные программы, выставку регионов и ярмарку мастеров страны.

"Хотелось бы поблагодарить команду правительства Пермского края и лично губернатора региона Дмитрия Махонина за гостеприимный прием и такую прекрасную живописную площадку. Первый Форум гостеприимства России в Перми удался. Он принимал самых душевных, ярких, талантливых и инициативных людей нашей страны. Три насыщенных, ярких, незабываемых дня, более 1 000 участников, радость встреч, погружение в культуру нашей многонациональной страны, волнение гранд-финалистов перед конкурсными испытаниями, незабываемые закаты на берегу Камы - таким получилось одно из главных туристических событий года", - отметил генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

О конкурсе

По итогам конкурса были определены победители по двум направлениям: "Менеджеры индустрии гостеприимства" и "Стартапы и прорывные идеи в туризме". Лидеры направления "Стартапы и прорывные идеи в туризме" определялись в пяти номинациях: "IT-решения в туризме", "Маркетинг территорий", "Инфраструктура туризма", "Туристические продукты", "Заповедный туризм". Также призы получили победители первой национальной премии "Стандарт гостеприимства".

Конкурсные испытания состоялись 18 и 19 мая в Перми. Гранд-финалистам предстояло пройти комплексную оценку своих управленческих навыков, решить кейсы от наставников, презентовать туристические стартап-идеи. За звание лучших в сфере гостеприимства боролся 121 участник из 42 регионов России.

О форуме

Первый Форум гостеприимства России проходил в Перми с 17 по 19 мая на площадке Digital port. Деловая программа включала лекции, диалоги, круглые столы, пленарные сессии, дискуссии, дебаты с участием первых лиц страны и лидеров индустрии гостеприимства - известных рестораторов и отельеров, представителей крупнейших профильных компаний, органов власти и бизнеса, занимающихся развитием туризма в России. В рамках выставки регионов субъекты Приволжского, Уральского, Южного и Центрального федеральных округов представили свой туристический потенциал.

Конкурс "Мастера гостеприимства" и форум были реализованы президентской платформой "Россия - страна возможностей" и правительством Пермского края в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Мероприятия также стали частью программы празднования 300-летия Перми.