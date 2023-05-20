Вечер сторонников Устава ООН и выставка фоторабот ТАСС прошли в посольстве РФ в США

На прием пришли дипломаты из всех стран СНГ, Китая, Африки и Латинской Америки, а также некоторых государств Европы

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Вечер Группы друзей Устава ООН с выставкой фотографий ТАСС и джазовым концертом состоялся в пятницу в посольстве России в США. На прием пришли дипломаты из всех стран СНГ, Китая, Африки и Латинской Америки, а также некоторых государств Европы, которые смогли в непринужденной обстановке пообщаться друг с другом и российскими коллегами, в том числе обсудить актуальные вопросы многостороннего и двустороннего сотрудничества.

"Остался очень доволен этим мероприятием. Оно очень полезное, нужное, душевное <...>. Было посвящено, конечно же, общим усилиям, международным усилиям в поддержку Устава ООН", - сказал журналистам после завершения вечера посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Нашей встречей и выставкой мы хотели продемонстрировать готовность к взаимодействию ради решения общих проблем. И я очень рад, действительно рад, что пришедшие [на вечер] коллеги [из дипломатических миссий других стран] остались очень довольны, благодарили и сожалели, что ковид нарушил старую традицию нашего посольства раз в месяц устраивать как бы день открытых дверей, когда <...> мы устраивали концерты, вечера культуры", - отметил Антонов.

На мероприятии присутствовали не только старшие дипломаты, но и послы. Участие в вечере приняли как представители стран, являющихся ближайшими соседями России из числа бывших советских республик, так и, к примеру, дипломаты Никарагуа, Мали, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Выставка работ фотокорреспондентов ТАСС, развернутая в посольстве, посвящена прошедшему в апреле председательству России в Совете Безопасности ООН. На ней представили более трех десятков исторических и современных фотографий. Речь идет, в частности, о снимках совместной пресс-конференции покорителей космоса Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в штаб-квартире ООН в октябре 1963 года, выступлений с ее трибуны президента России Владимира Путина, недавней встречи главы МИД Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, в экспозицию вошли кадры мероприятий, которые проводились Россией в штаб-квартире Объединенных Наций в последние годы: церемонии передачи 10-томника бывшего премьер-министра Евгения Примакова в библиотеку ООН, открытия выставки ТАСС "Россия, которую мы сохранили" (посвященной русскоязычной прессе в США), фотовыставки памяти жертв Холокоста.