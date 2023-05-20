В Симферополе после реставрации открыли караимскую кенассу

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что храм будет способствовать сохранению истории, культуры, языка и традиций караимов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в субботу открыл караимскую кенассу в Симферополе, восстановленную по федеральной программе социально-экономического развития полуострова.

"Сегодня в Симферополе после реставрационных работ открыли караимскую кенассу. Этот уникальный культовый объект, восстановленный при поддержке нашего президента в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, будет способствовать сохранению истории, культуры, языка и традиций караимов Крыма", - написал Аксенов в субботу в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул глава республики, до 2014 года караимы безуспешно добивались от украинских властей возврата здания религиозной общине, однако кенасса была передана лишь после вхождение Крыма в состав России.

"Уверен, возрожденный храм станет не только важным религиозным и этнокультурным центром, но и местом притяжения для туристов, яркой достопримечательностью крымской столицы", - добавил Аксенов.

Караимы - национальность, зародившаяся и сформировавшаяся в Крыму. К настоящему времени в мире насчитывается около 2 тыс. человек, которые считают себя этническими караимами, культура и традиции народа постепенно забываются, а носителей языка практически не осталось.

Караимская кенасса в Симферополе была построена более 120 лет назад и считается образцом популярного в конце XIX - начале XX столетия архитектурного стиля. В ней сочетаются традиции готического и византийского зодчества. В 1930 году по решению властей храм был закрыт.