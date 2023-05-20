В Карачаево-Черкесии впервые прошел окружной слет добровольцев

Более 150 волонтерам рассказали об оказании первой помощи и тушении пожаров

ЧЕРКЕССК, 20 мая. /ТАСС/. Первый "Слет добровольцев СКФО-2023" завершился в Карачаево-Черкесии (КЧР). Более 150 волонтерам рассказали об оказании первой помощи и тушении пожаров, сообщил ТАСС в субботу министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов.

"В поселке Архыз завершился трехдневный "Слет добровольцев СКФО-2023". Мероприятие организовано впервые, его цель - поддержка сферы добровольчества на Северном Кавказе и для обмена практиками. Участниками стали более 150 человек из регионов округа", - сказал министр.

Он добавил, что программа мероприятия включила тренинги и сессии по добровольчеству. Кроме того, участникам в теории и на практике рассказали об оказании первой помощи пострадавшим и поисках потерявшегося человека, профилактике пожарной безопасности и аварийно-спасательных работах. Перед участниками выступили эксперты Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Ассоциации волонтерских центров и ресурсных центров регионов, а также представители главного управления МЧС по региону и Управления КЧР по ГО, ЧС и ПБ.

"Благодаря поддержке главы КЧР Рашида Бориспиевича Темрезова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Карачаево-Черкесия в рейтинге эффективности реализации молодежной политики в стране с 83 строчки поднялась на 4 за 1,5 года. А ресурсный центр поддержки развития молодежного добровольчества республики признан лучшим в округе, что и позволило нам проводить мероприятия такого масштаба", - отметил Тоторкулов.

"Слет добровольцев СКФО-2023" организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с министерством по делам молодежи КЧР в рамках программы комплексного развития молодежной политики РФ "Регион для молодых", которая в свою очередь реализуется в рамках национального проекта "Образование".