Японские журналисты удивились, что итоговое коммюнике G7 выпустили только на английском

На предыдущем саммите "семерки", который проходил в Японии в 2016 году и саммите Группы двадцати в 2019 году совместные заявления выходили одновременно на английском и японском языках

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Японские журналисты выразили удивление в связи с тем, что итоговое коммюнике саммита Группы семи (G7) в японском городе Хиросима было выпущено в субботу только на английском языке. Соответствующие вопросы неоднократно были заданы на брифинге пресс-секретаря МИД Японии Хикарико Оно.

В частности, один из журналистов напомнил, что на предыдущем саммите "семерки", который проходил в Японии в 2016 году и саммите Группы двадцати в 2019 году подобные совместные заявления выходили одновременно на английском и японском языках, что соответствует обычной практике стороны, которая принимает подобное международное мероприятие. "Это может вызвать затруднение при подготовке газетных статей на японском языке", - отметил он.

Отвечая на этот вопрос, представитель МИД Японии сказала, что "работа продолжается", и ушла от прямого ответа на вопрос, почему сразу не было текста на японском языке.

Некоторые японские журналисты в беседах с корреспондентом ТАСС в кулуарах саммита также выражали мнение, что такая ситуация не характерна и вызывает непонимание.

Итоговое заявление саммита было опубликовано 20 мая за день до окончания мероприятия. Оно вышло сразу после прибытия в Японию президента Украины Владимира Зеленского, чье личное участие в саммите изначально не планировалось.

После его публикации на английском языке организаторы дважды рассылали обновленные тексты, содержащие исправления в нескольких пунктах.