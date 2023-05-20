ДОМ.РФ представит модель развития научно-технического кампуса Сириуса в июне

Проект по созданию кампуса планируют реализовать на федеральной территории до 2030 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 20 мая. /ТАСС/. Модель развития научно-технического кампуса федеральной территории Сириус будет представлена в течение четырех недель, она объединит текстовое техзадание и визуальную форму проекта. Об этом в субботу сообщил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

"Буквально за три-четыре недели ДОМ.РФ берет на себя обязанность создать общую презентацию, которая практически будет играть роль и технического задания, текстового и определенных визуальных ориентиров, и пространственные направления в рамках этой деятельности. Дальше обязательно обсуждение - в этом есть огромная потребность на территории. В этом техническом задании мы попробуем выстроить какие-то предложения, может быть, по дальнейшей эволюции на территории", - сказал Финогенов.

По его словам, построенную территорию, где проходили Олимпийские игры, необходимо использовать под другие функции. При этом необходимо учесть образовательный, научный процессы, а также развитие коммерческих исследований, культурных инициатив.

"Практически, техническое задание имеет три слоя: пространственный и архитектурно-визуальный, связанный с определенными образами, которые мы видим и по кампусу, и по подходу к развитию зеленого каркаса парков, скверов, и все, что связано с общественным пространствами. И самое главное - четвертый слой - это методология, связанная с исследованием, потому что любой проектировщик, который начнет работу в Сириусе, он начнет работать не только в рамках технического задания - он должен провести определенные исследования. Крайне важны социологические опросы, которые помогут понять, что реально хотят дети, что реально хотят более старшие, бизнес, крупные корпорации, которые могут быть партнерами и развивать определенные системы", - отметил Финогенов.

С 18 по 20 мая в Научно-технологическом университете "Сириус" проходил проектный семинар с участием ведущих урбанистов страны. В фокусе их внимания градостроительный потенциал первой федеральной территории. По итогам мероприятия его участники представят исследование, которое станет отправной точкой для разработки стратегии развития научно-технологического кампуса.

Ранее федеральная территория Сириус вошла в число победителей конкурса Министерства образования и науки РФ, и стала субъектом, где будет создан студенческий кампус мирового уровня. Он будет рассчитан на 17,5 тыс. человек и станет культурно-образовательным и смысловым центром федеральной территории. Проект планируют реализовать до 2030 года.

Проект по созданию кампусов является частью нацпроекта "Наука и университеты". Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у жителей страны представления о прорывных достижениях российской науки.