В Краснодаре проведут работу с клубами после инцидента с песней с украинским текстом

В местных СМИ ранее был опубликован видеоролик, на котором в краснодарском караоке-клубе "Ля-Мажор" поставили песню Андрея Данилко с украинским текстом

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Глава Краснодара Евгений Наумов поручил провести работу с местными караоке-клубами после инцидента с песней с украинским текстом, чтобы исключить повторение ситуации, сообщается на сайте мэрии Краснодара в субботу.

"Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов", - говорится в сообщении.

В пятницу в местных СМИ появился видеоролик, на котором в краснодарском караоке-клубе "Ля-Мажор" поставили песню Андрея Данилко с украинским текстом. В самом клубе заявили, что гостям принципиально не дают петь песни на украинском языке.

"С песней "Гулянка" Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту они нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому "на автомате" ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа чтобы не допустить подобное в будущем", - привели в сообщении слова управляющей караоке-клуба.

Правоохранительные органы проводят расследование.