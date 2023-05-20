Арестованная мать погибшего армянского военнослужащего прекратила голодовку

Гаяне Акопян назвала бессмысленным дальнейшее ее продолжение

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Мать погибшего в ходе 44-дневной войны армянского военнослужащего Гаяне Акопян, которую арестовали по обвинению в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна, прекратила голодовку. Об этом она написала в обращении, которое обнародовал в субботу ее адвокат Рубен Меликян.

"Считаю дальнейшее продолжение голодовки бессмысленным, так как мне стало очевидно, что все судебные решения против меня выносятся не в залах суда, а в николовских кабинетах. Эти суждения основаны не на праве, а на мести и бесчеловечном намерении усилить мою бесконечную боль и причинить мне новые страдания", - заявила Акопян.

Ранее в субботу суд вынес решение о ее аресте на месяц. Участники протеста организовали шествие до здания правительства страны, где объявили о бессрочной сидячей акции.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы правительства, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", в состав которой входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но он успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" в ответ на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, произошла драка. Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения.