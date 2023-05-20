20 мая, 18:16

Арестованная мать погибшего армянского военнослужащего прекратила голодовку

Гаяне Акопян назвала бессмысленным дальнейшее ее продолжение

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Мать погибшего в ходе 44-дневной войны армянского военнослужащего Гаяне Акопян, которую арестовали по обвинению в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна, прекратила голодовку. Об этом она написала в обращении, которое обнародовал в субботу ее адвокат Рубен Меликян.

Читайте также
Задержанная по подозрению в попытке похищения сына Пашиняна объявила голодовку в СИЗОСуд арестовал на месяц обвиняемую в похищении сына ПашинянаРодители погибших военных объявили бессрочную акцию у здания правительства Армении

"Считаю дальнейшее продолжение голодовки бессмысленным, так как мне стало очевидно, что все судебные решения против меня выносятся не в залах суда, а в николовских кабинетах. Эти суждения основаны не на праве, а на мести и бесчеловечном намерении усилить мою бесконечную боль и причинить мне новые страдания", - заявила Акопян.

Ранее в субботу суд вынес решение о ее аресте на месяц. Участники протеста организовали шествие до здания правительства страны, где объявили о бессрочной сидячей акции.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы правительства, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", в состав которой входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра. По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но он успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" в ответ на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, произошла драка. Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация