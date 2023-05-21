21 мая, 07:20

МЧС предупредило о грозе 21 мая в Москве

Возможно усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Гроза ожидается в Москве в воскресенье днем, соответствующее предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 18:00 мск 21 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендовали автомобилистам снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции. 

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