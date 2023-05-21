Пережившая атомную бомбардировку Хиросимы назвала провальным саммит G7

91-летняя Сэцуко Турлоу заявила, что "не увидела чувств лидеров" в итоговом документе по ядерному разоружению

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Пережившая американскую атомную бомбардировку Хиросимы 91-летняя Сэцуко Турлоу назвала саммит лидеров Группы семи (G7), прошедший в этом городе, провальным. Своим мнением она поделилась в воскресенье после окончания встречи на высшем уровне, перед началом которой главы стран "семерки" (среди них три ядерные державы - США, Великобритания и Франция), впервые в этом составе посетили Парк мира, где расположен мемориал памяти жертв атомной бомбардировки и Музей мира.

"Когда лидеры пошли в Музей мира, я надеялась, что они "снимут с себя облачения политиков", и посетят его просто как люди. Но в итоговом документе я не почувствовала ничего человеческого, не почувствовала участившегося сердцебиения от документа, я не почувствовала этой "температуры". И я подумала, а кто вообще это написал? Наверное, он был написан кем-то из внешнеполитических ведомств, я не увидела в нем чувств лидеров", - сказала она.

"Я думаю, документ [по ядерному разоружению] очень односторонний. Они выступили с критикой России, Северной Кореи, Китая, Ирана, потребовали от них прозрачности и предоставления данных. Но что вы сами - США, Великобритания и Франция? Ничего не сказано о том, что они делают", - продолжила она, раскритиковав отсутствие упоминаний в документе Договора о запрещении ядерного оружия.

"Саммит G7 в Хиросиме потерпел большой провал", - ответила она на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который называл саммит в Хиросиме самым важным в истории страны. По ее словам, она и многие другие "хибакуся" (так называют выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки) хотели бы услышать впечатления лидеров "семерки" от их визита в Хиросиму, от того, что они увидели в музее, посвященном памяти жертв атомной бомбардировки, однако "они не поделились [своими мыслями]" на этот счет, повторила она. Турлоу назвала эту ситуацию неприемлемой. "От заявлений лидеров не было ни тепла, ни отдачи", - заключила она.

Атомные бомбардировки

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

91-летняя Сэцуко Турлоу, проживающая в Канаде, - одна из самых известных в мире "хибакуся". 6 августа 1945 года, когда на Хиросиму была сброшена американская атомная бомба, ей было 13 лет. Более 50 лет она занимается общественной деятельностью, призывая к отказу от ядерного оружия, которое некоторые выжившие после бомбардировок и всю жизнь страдающие от последствий облучения иногда называют "оружием дьявола": оно не дает ни жить, ни умереть по-человечески.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.

Джо Байден, принявший участие в саммите, стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес. В памятной книге Музея мира он оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.