Папа Римский призвал конфликтующие стороны в Судане сложить оружие

Понтифик призвал "не привыкать к конфликтам, насилию, войнам"

ВАТИКАН, 21 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра призвал стороны вооруженного конфликта в Судане сложить оружие.

"Ситуация в Судане остается серьезной, я вновь призываю [стороны] сложить оружие. Прошу международное сообщество не жалеть усилий, чтобы [в стране] вновь возобладал диалог. Пожалуйста, давайте не будем привыкать к конфликтам, насилию, войнам", - сказал он. Трансляцию вел портал Vatican News.

Понтифик также выразил поддержку населению северной итальянской области Эмилия-Романья, пострадавшей от ливней и наводнений.

В субботу делегации сторон конфликта - армии и сил быстрого реагирования (спецназа) - в саудовском городе Джидда достигли соглашения о гуманитарном перемирии, которое должно вступить в силу через 48 часов после его подписания. Это уже второе долгосрочное соглашение о гуманитарном перемирии между армией и спецназом с начала столкновений. Первое, условия которого должны были соблюдаться сторонами в течение 10 дней, не продержалось и несколько часов.