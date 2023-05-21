В Одессе бюст Толстому перенесут в музей под открытым небом

Решение приняли члены историко-топонимической комиссии горсовета

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Памятник русскому писателю Льву Толстому в Одессе перенесут с площади, которая носит его имя, в музей под открытым небом. Об этом в воскресенье сообщило украинское издание "Общественное".

"Памятник перенесут с одноименной площади в специально обустроенное в Одессе музейное пространство под открытым небом", - говорится в ответе директора департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Ивана Липтуги на запрос издания. Решение о переносе принято членами историко-топонимической комиссии горсовета.

В издании обратили внимание, что этот памятник входит в реестр монументального искусства местного значения.

Борьба с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.