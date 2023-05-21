В волгоградском природном парке запустили новые маршруты байдарочных сплавов

На маршрутах туристов обязательно сопровождает инструктор

ВОЛГОГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Единственная в Волгоградской области база для глэмпинга в 2023 году впервые запустила два маршрута байдарочных сплавов по водоемам природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", они рассчитаны как для физически подготовленных туристов, так и для любителей. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Леонид Шейгеревич.

В природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" в Волгоградской области, который включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, реализуется туристический проект - глэмпинг "Хайд". Ранее в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии сообщали, что в 2023 году в Волго-Ахтубинской пойме появится проект экотуризма с оборудованием для байдарочных походов.

"В прошлом году у нас как такового полноценного маршрута байдарочного не было. В этом году мы запустили два варианта для посетителей. Первый посложнее - для тех, кто уже эксперт и у кого был опыт. Его протяженность 15 км в обе стороны, сплав занимает около трех часов. Второй - трехкилометровый для новичков - таких отдыхающих у нас большинство", - сказал Шейгеревич.

Собеседник агентства отметил, что на маршрутах туристов обязательно сопровождает инструктор.

В общей сложности за сезон 2023 года - с апреля по октябрь - глэмпинг-база планирует организовать не менее 150 сплавов. Общее число посетителей в планах удвоить - до 3 тыс. "В этом году мы также планируем организовать централизованный трансфер для тех, у кого нет возможности самим добраться", - сказал руководитель глэмпинг-базы.

В природном парке "Волго-Ахтубинская пойма" функционируют 16 экологических маршрутов, действуют три зеленые стоянки. По итогам 2022 года число туристов, посетивших волгоградские природные парки, выросло в два раза и составило 80 тыс. Рост числа экотуристов объясняется в том числе открытием новых турмаршрутов.