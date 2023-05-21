Специалисты не выявили ПДК аммиака в воздухе вблизи Дзержинска после утечки

Внештатная ситуация произошла на территории предприятия "Синтез Ока"

ТАСС, 21 мая. Специалисты не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) аммиака в воздухе в зоне жилой застройки вблизи Дзержинска после внештатной ситуации на одном из предприятий в промзоне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В социальной сети "ВКонтакте" ранее появилась информация, что в промзоне Дзержинска произошла утечка аммиака на одном из предприятий по производству промышленной химии.

"На одном из предприятий в промзоне городского округа Дзержинска произошла внештатная ситуация. Она не повлияла на жизнедеятельность округа, угрозы для жизни нет. По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" осуществлен выезд на место с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание аммиака на территории ближайшей жилой застройки. Превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано, концентрация вредных веществ в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшая жилая застройка, в поселке Игумново, находится на расстоянии 2,6 км. Угроза здоровью отсутствует.

По данным источника в надзорных ведомствах, внештатная ситуация произошла на территории предприятия "Синтез Ока". Как сообщается на сайте группы компаний "Синтез ОКА", ключевое направление бизнеса группы компаний - производство и продажа аминов. Производственный комплекс группы компаний представляет собой промышленные предприятия, расположенные в Восточном промышленном районе Дзержинска Нижегородской области и в городе Нижний Новгород.