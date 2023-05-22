В Благовещенске пройдет выставка "Амурэкспофорум"

Власти Приморья ожидают около 1 тыс. участников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Приамурья ожидают около 1 тыс. участников на выставке "Амурэкспофорум", которая пройдет с 26 по 28 мая в Благовещенске. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

"Амурэкспофорум" станет главным масштабным деловым событием в жизни региона в текущем году. Мы ожидаем практически тысячу участников и фиксируем большую активность представителей других субъектов, регионов России, уже 170 заявок поступило. От представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников", - сообщил Пузанов на пресс-конференции, посвященной "Амурэкспофоруму".

Он отметил, что пройдет более 20 деловых, культурных, событийных мероприятий.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получит статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), а часть мероприятий пройдет в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 150 компаний из России и КНР.