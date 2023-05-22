Рабочие крупнейшего в Аргентине сланцевого месторождения начали бессрочную забастовку

Профсоюз работников нефтегазовой промышленности требует, в частности, присутствия представителей министерства труда в регионе

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая. /ТАСС/. Крупнейший профсоюз работников нефтегазовой промышленности Аргентины начал в воскресенье забастовку с требованием обеспечить безопасные условия труда.

"Терпение закончилось, начинается действие". Управляющая комиссия Синдиката частного нефтегазового сектора провинций Рио-Негро, Неукен и Ла-Пампа дала старт забастовке с полной приостановкой работы в бассейне Неукена", - говорится на странице профсоюза в Twitter.

Стачка затронет в том числе крупнейшее в Аргентине месторождение сланцевых углеводородов Вака-Муэрта, расположенное в Неукене. Даты окончания забастовки на текущий момент нет. Протестующие требуют принять меры для обеспечения безопасности труда, а также присутствия представителей министерства труда в регионе.

"Мы устали от трагических инцидентов, которые уносят жизни или оставляют инвалидами рабочих в условиях отсутствия реакции со стороны компаний и правительства страны", - заявили в профсоюзе.

Поводом для забастовки стал инцидент на месторождении Агуада-дель-Кахон в Неукене, в результате которого рабочий потерял руку.