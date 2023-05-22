В Москве выделили 6 млн рублей на исследования в области гематологии

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что исследуемый препарат является современным биоаналогом зарубежного и предназначен для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Москва вместе с компанией "Генериум" проведет два клинических исследования на базе столичных медучреждений в области гематологии с целью импортозамещения зарубежного препарата. Город выделил на эти цели 6 млн рублей, сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Правительство Москвы выделило 6 млн рублей для поддержки проведения исследований препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры - аутоиммунного гематологического заболевания, связанного с усиленным разрушением элементов крови - тромбоцитов, участвующих в процессах ее свертывания. Исследуемый препарат является современным биоаналогом зарубежного и предназначен для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания, при котором в отсутствие терапии может произойти инвалидизация", - сказала заммэра, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства столицы.

Ракова уточнила, что выделенные бюджетные средства будут направлены на проведение двух многоцентровых исследований третьей фазы (3,7 млн рублей и 2,3 млн рублей соответственно), которые будут проводиться в том числе и в исследовательских центрах, организованных на базе ведущих московских клиник - МКНЦ имени А. С. Логинова и ГКБ им. С. П. Боткина, где проводится специализированное лечение пациентов с гематологическими заболеваниями.

"В рамках поддержки двух исследований компании "Генериум" выделенные субсидии пойдут на оплату проведения клинических лабораторных тестов, транспортировку биоматериала в городские лаборатории, закупку материалов и оборудования, изготовления печатной продукции, необходимой при проведении клинического исследования, хранение и транспортировку исследуемых препаратов в городские медицинские организации, проведение этической экспертизы документов, а также на оплату работы членов исследовательских команд городских медицинских организаций", - добавили в мэрии.