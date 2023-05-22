Юрий Катасонов возглавил управление Генпрокуратуры по СКФО и ЮФО

Он занимал должность заместителя прокурора Москвы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Начальником Главного управления Генеральной прокуратуры России по Северо-Кавказскому федеральному округу и Южному федеральному округу назначили Юрия Катасонова, ранее занимавшего должность заместителя прокурора Москвы. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте ведомства.

"22 мая по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова заместитель начальника Главного управления кадров Генпрокуратуры России Сергей Иванов представил коллективу начальника Главного управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам государственного советника юстиции третьего класса Катасонова Юрия Александровича, назначенного указом президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Катасонов в органах прокуратуры работает более 25 лет. Прошел путь от следователя до заместителя прокурора Москвы.

Катасонов является почетным работником прокуратуры Российской Федерации. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Генерального прокурора России, знаком отличия "За верность закону" I степени, нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", именным оружием.