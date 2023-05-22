Национальные общины Волгоградской области отправили в Сирию более 10 тонн гумпомощи

Следующая гуманитарная поездка запланирована на август

ВОЛГОГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Представители национальных общин Волгоградской области в рамках гуманитарной акции "Народы вместе - сквозь года" отправили в Сирию более 10 тонн гуманитарного груза для пострадавших при землетрясении в феврале 2023 года, сообщил в понедельник ТАСС координатор проекта, руководитель организации "Дом дружбы" Волгограда Казбек Фарниев.

"Это наша первая поездка в Сирию, она прошла в рамках акции "Народы вместе - сквозь года". Гуманитарный груз формировали в Волгограде, затем отправили в Москву и оттуда военным самолетом в Сирию. Собирать помощь помогали Фонд управления мусульман города Волжского, Афганская община Волгограда, также нас поддержали московский фонд "Дети войны Афганистана", Императорское православное палестинское общество. Вместе с председателем Афганской общины мы раздали более 10 тонн - это вещи и продукты. Также мы посетили лагерь пострадавших [при землетрясении], им тоже раздали гумпомощь", - сказал собеседник агентства.

По словам Фарниева, волгоградские общественники посетили с гуманитарной миссией провинцию Латакия, а также столицу Сирии Дамаск. Во время визита они с местными жителями по традиции благотворительной акции растянули на улицах 100-метровый российский триколор. "Следующая гуманитарная поездка у нас в планах в августе - это будут Сирия, Афганистан, африканские страны", - добавил Фарниев.

Общероссийская акция "Народы вместе - сквозь года" проходит с весны 2022 года. Изначально она стартовала в Донбассе, однако после география акции была расширена. Федеральное агентство по делам национальностей доверило координировать сбор помощи в рамках акции волгоградской общественной организации "Дом дружбы".